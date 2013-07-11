Госказначейство выявило нарушения бюджетного законодательства на 1,6 млрд грн

Органы Государственной казначейской службы Украины в январе-июне 2013 года, по оперативным данным, выявили 7 296 нарушений бюджетного законодательства распорядителями и получателями бюджетных средств на общую сумму 1,605 млрд грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Госказначейства.

Согласно сообщению, в процессе регистрации договоров по финансовым обязательствам органы Госказначейства предоставили 6 285 предупреждений на 1,591 млрд грн, в том числе на 802,0 млн грн - по средствам госбюджета и на 788,5 млн грн - местных бюджетов. При принятии платежных поручений к исполнению предоставлено 1 011 предупреждений на сумму 14,3 млн грн.

По данным Госказначейства, наиболее существенные нарушения бюджетного законодательства выявлены в г. Севастополь при покупке продуктов нефтепереработки (на сумму 991 тыс. грн), в Херсонской области при покупке компьютерной техники высшему учебному заведению (221,7 тыс. грн), в Киевской области при реконструкции спортплощадок городского стадиона (2,898 млн грн), в Николаевской области при выполнении капремонта и благоустройства территорий (1,194 млн грн), в Запорожской области при покупке дизтоплива (429,8 тыс. грн), во Львовской области при покупке горюче-смазочных материалов (323,5 тыс. грн).

Органами Госказначейства отказано в исполнении платежных поручений воинской части в г. Севастополь на 32,0 тыс. грн, налоговой инспекции в Киевской области на 20,6 тыс. грн, исправительной колонии в Николаевской области на 10,3 тыс. грн, коммунальному предприятию во Львовской области на 40 тыс. грн, учебному заведению в г. Севастополь на 6,2 тыс. грн, сельсовету в Николаевской области на 12,8 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Государственная финансовая инспекция Украины, сформированная на базе Главного контрольно-ревизионного управления, в январе-июне 2013 года предотвратила лишние расходы в сфере государственных закупок на общую сумму 963,7 млн грн.

По данным Минфина, дефицит государственного бюджета Украины в январе-мае 2013 года, по сравнению с январем-маем 2012 года, вырос в 5,05 раза – до 18,488 млрд грн. При этом кассовые расходы госбюджета за указанный период составили 153,829 млрд грн, что на 13,4% больше показателя за аналогичный период 2012 года.