Миндоходов к осени подготовит пакет законопроектов по налогообложению

Министерство доходов и сборов Украины намерено к сентябрю подготовить пакет законопроектов по наиболее актуальным вопросам системы налогообложения, в том числе налогообложения покупки-продажи валюты, сокращения ставок единого налога, а также введения обязательного декларирования доходов граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

«Декларирование – самый главный законопроект. При этом ставки налогообложения доходов граждан – предмет обсуждения. Также как и ставка единого налога и налог с купли-продажи валюты. Мы инициируем дискуссию», - сказал Клименко.

При этом он обратил внимание, что окончательное решение будет компромиссом между налоговыми органами и бизнесом. «Когда мы договоримся и получим поддержку бизнеса, тогда мы выйдем и скажем: вот это наш компромисс. Однако когда это произойдет, сказать трудно. Но планируем на осеннюю сессию вынести эти законопроекты на обсуждение. Пакет, который нам нужен, в сентябре мы уже подадим в парламент», - подчеркнул Клименко.

Как сообщал УНИАН, о готовности к введению всеобщего декларирования доходов Государственная налоговая служба, которая вошла в состав Министерства доходов и сборов, была готова еще в октябре 2012 года. Вместе с тем, министр доходов и сборов Клименко обращал внимание, что практика всеобщего декларирования доходов может быть введена в 2014 году, когда профильные службы досконально изучат лучший мировой опыт в этой сфере. В январе 2013 года он заявил, что этот вопрос будет обсуждаться с привлечением экспертов и общественности, несмотря на то, что сама по себе данная инициатива является современной и отвечает общеевропейским тенденциям.