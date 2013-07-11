Ситуация на валютном рынке свидетельствует о низких девальвационных ожиданиях - эксперты

Несмотря на прирост валютных депозитов физических лиц в июне текущего года, ситуация на валютном рынке стабильная и свидетельствует о низких девальвационных ожиданиях, полагают опрошенные УНИАН эксперты.

Как прокомментировал УНИАН генеральный директор «Украинского кредитно-рейтингового агентства» (UCRA) Станислав Дубко, валютный рынок пока остается относительно спокойным. «НБУ фактически смог самоустраниться от оперативного регулирования валютного рынка, сконцентрировавшись на административных инструментах (яркий пример - изменение норм обязательных резервов, что должно привести к дальнейшему снижению процентных ставок по депозитам в иностранной валюте)», - сообщил эксперт. По его словам, чистая продажа гражданами банкам валюты третий месяц подряд и сохранение в июне объема конверсионных операций на наличном валютном рынке на уровне предыдущего месяца свидетельствуют об отсутствии ажиотажного спроса на валюту. В то же время, по словам эксперта, уровень спроса на валюту со стороны реального сектора и правительства, обусловленный плановым погашением публичных займов, остается на высоком уровне, что оказывает давление на золотовалютные резервы страны. Прирост валютных вкладов населения в июне текущего года, после их снижения в течение пяти последних месяцев, эксперт объясняет тем, что граждане вернули обратно в банковскую систему часть ранее изъятых со счетов валютных средств, так и не рискнув их конвертировать в гривню.

По словам начальника аналитического отдела «Альфа-Банка» (Украина) Алексея Блинова, рост средств физических лиц в банковской системе Украины в июне является рекордным. «За последние 12 месяцев средства физических лиц увеличились на 21%, что является наивысшим показателем за 2012-2013 годы», - сообщил банкир. По его мнению, активный рост средств физических лиц в национальной валюте отражает стабильность валютного рынка. В то же время, как уточнил эксперт, июнь на украинском валютном рынке традиционно является периодом затишья девальвационных настроений. «Дедолларизация депозитов украинских граждан происходит, однако ее нельзя назвать окончательной, поскольку на конец июня 2013 года 44,5% средств физических лиц в банках все еще размещены в иностранной валюте. Для сравнения, в июне 2008 года этот показатель был намного ниже и составлял около 38%», - отметил в комментарии УНИАН Блинов.

Директор службы продажи продуктов рынков капитала "УкрСиббанка" Оксана Шведа также называет показатель прироста вкладов населения рекордным. «Только за июнь месяц приток вкладов физлиц в национальной валюте составил около 11 млрд грн, что представляет собой абсолютный рекорд. Ставки по депозитам остаются высокими, несмотря на их очень плавное снижение. Предпосылки для возникновения кризиса ликвидности этой осенью видятся нам намного менее выраженными, нежели это было ещё месяц назад», - комментирует эксперт. По оценкам банкира, за шесть месяцев 2013 года валютные вклады показали практически нулевой рост. «Прирост валютных вкладов в июне на 107,9 млн долл. является весьма незначительным с точки зрения размеров банковской системы, а также общего объёма валютных вкладов, и потому вряд ли может служить индикатором роста спроса на иностранную валюту. Что и подтверждают данные по спросу на валюту со стороны населения в июне», - сказала Шведа. По мнению эксперта, действия Национального банка Украины, направленные на снижение долларизации экономики, являются вполне обоснованными и приемлемыми на фоне высокой ликвидности банковской системы.

Как сообщил управляющий партнер инвестиционной компании «Capital Times» Эрик Найман на своей странице в социальной сети Facebook, третий месяц подряд украинцы продают наличной инвалюты больше, чем покупают (всего за три месяца 267 млн долл.). «Это самый длинный такой отрезок времени с начала 2005 года. С учетом погашенных валютных ипотечных кредитов (520 млн долл.), а также размещенных валютных депозитов (97 млн долл.), за последние три месяца население Украины вытащило из заначек и «из-под подушек» почти 1 млрд наличной инвалюты», - сообщил эксперт. По его мнению, до полной дедолларизации еще далеко, и это невозможно в принципе, но при условии сохранения валютной и финансовой стабильности население избавится еще от нескольких миллиардов наличных долларов. «Правда, для этого сначала нужно пережить тяжелую осень. И самым лучшим стабилизирующим и дедолларизирующим украинцев фактором может стать получение нового кредита МВФ. Вот только будет ли он – пока очень большой вопрос», - добавил Найман.

Как сообщал УНИАН, в январе-июне текущего года чистая покупка населением валюты составила 158,6 млн долл. (в эквиваленте), что в 18,6 раза меньше показателя чистой покупки по итогам января-июня прошлого года (2,950 млрд долл. в эквиваленте). Как свидетельствует статистика Национального банка по валютному рынку, объемы продаж валюты населением третий месяц подряд превышают ее покупку. В то же время, банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте), после их снижения в течение пяти последних месяцев, в июне выросли на 107,9 млн долл. и по состоянию на 1 июля 2013 года составили 22,481 млрд долл.

Национальный банк Украины в июне 2013 года, второй месяц подряд, не продавал валюту на межбанковском валютном рынке. В январе-июне 2013 года объем чистых интервенций НБУ на межбанковском валютном рынке снизился в 2,5 раза - до 524,36 млн долл., тогда как за аналогичный период прошлого года объем чистых интервенций Нацбанка составил 1,3 млрд долл.