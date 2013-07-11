Закон о трансфертном ценообразовании будет препятствовать выводу капиталов в офшоры — Клименко

Принятый парламентом закон о трансфертном ценообразовании позволит противодействовать неконтролируемому выводу капиталов из Украины в офшорные зоны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции заявил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

«Наша цель - качественная имплементация норм трансфертного ценообразования в национальную практику. И мы также нацелены на сотрудничество в этом вопросе. Министерство готово оказывать консультации, информационную поддержку, участвовать в обучении кадров», - сказал он.

Клименко сообщил, что государство будет контролировать операции как с классическими офшорами, так и с другими странами, где введены низкие ставки или льготные режимы налогообложения.

По словам министра, во втором чтении в законопроекте были учтены предложения бизнеса, которые позволяют усовершенствовать механизм контроля за трансфертным ценообразованием, при этом не нивелируют суть инициативы. В частности, были упрощены требования к отчетности для бизнеса, в том числе предприниматели могут подавать отчеты в электронном виде. Кроме того, в ходе проверки по трансфертному ценообразованию другие налоговые вопросы проверяться не будут, а бизнесу предоставляется переходный период по штрафам.

«Эта норма была изначально включена в законопроект по предложению бизнеса и призвана выполнять в первую очередь стимулирующую функцию - предупредить уклонение бизнеса от подачи этой отчетности. Нормы об обычных ценах давно существуют в украинском налоговом законодательстве и до сих пор не выполнялись. Мы не хотим повторения ситуации и превращения контроля за трансфертным ценообразованием в формальность», - сказал Клименко.

Как сообщал УНИАН, 4 июля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о трансфертное ценообразование» (№ 2515). На данный момент он ожидает подписания Президентом Украины.