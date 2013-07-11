Миндоходов утвердило пятилетнюю стратегию развития

Министерство доходов и сборов Украины утвердило пятилетнюю стратегию развития ведомства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр Александр Клименко.

«Ни одна организация не может работать без конкретного плана действий с пониманием своих целей и перспектив. Поэтому мы определили семь стратегических направлений работы министерства. По каждому из них определены соответствующие исполнители и методика оценки степени реализации поставленных задач», - сказал он.

По словам Клименко, министерство в рамках программы планирует развивать налоговый и таможенный сервисы, налаживать партнерские отношения с бизнесом и потребителями, а также работать над созданием более эффективных способов борьбы с теневым сектором экономики.

Кроме того, отдельными стратегическими направлениями министр назвал развитие международной торговли, качественную имплементацию норм Таможенного кодекса и стандартов Всемирной таможенной организации, повышение эффективности процедур таможенного контроля, развитие таможенной инфраструктуры.

Консультантом программы выступила международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers.

Справка УНИАН. В 2012 году Государственной налоговая служба Украины разработала и внедрила стратегический план развития, которым было определено пять стратегических направлений развития службы и 13 стратегических целей на 2013 год.

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