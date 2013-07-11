Новый порядок Нацбанка не решает проблемы банков - эксперт

Новый порядок Национального банка Украины по выемке банковских документов и раскрытию банковской тайны не решает ряд вопросов, которые существуют в этой сфере регулирования деятельности банковских учреждений.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказала координатор комитета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) по защите прав кредиторов Инна Богатых.

«Постановление правления НБУ №194 от 4 июня принято с целью приведения нормативно-правовой базы Нацбанка в соответствие с изменениями, которые были ранее внесены в законодательство Украины. Усложнений в работу банков это постановление регулятора не принесло, но вместе с тем, остаются нерешенными вопросы, которые существуют в этой сфере регулирования деятельности банковских учреждений», - прокомментировала Богатых. По ее словам, в соответствии с постановлением изменился порядок проведения обыска и выемки документов, содержащих банковскую тайну, но со вступлением в действие нового Уголовно-процессуального кодекса Украины банки и так выполняют эти требования, поэтому с принятием постановления №194 порядок работы банков не изменился. Вместе с тем, по словам эксперта, банки предлагали при выемке оригиналов документов обязать следователя заверять копии, которые остаются на хранении в банке, поскольку сейчас такие копии заверяются только сотрудником банка, но это предложение на данном этапе не поддержано.

Также, как сообщил эксперт, постановлением 194 исключена глава 7 Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, в результате чего на банки распространяется общий порядок работы с персональными данными. «Действие Закона Украины «О защите персональных данных» в части обработки, хранения и распространения информации о клиенте банка не должно распространяться на банковские учреждения, поскольку для такого вида информации существует отдельное законодательство, охраняющее банковскую тайну, которое устанавливает в т.ч. и ответственность банка за несанкционированное разглашение», - полагает Богатых. По мнению эксперта, в данном случае происходит дублирование требований, вследствие чего банки вынуждены при работе с информацией о клиенте банка соблюдать требования и закона «О защите персональных данных, и закона «О банках и банковской деятельности».

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины постановлением от 4 июня №194 установил порядок выемки оригиналов первичных банковских документов и раскрытия банковской тайны только по решению следователя или суда о временном доступе к имуществу и документам. Этим же постановлением Нацбанк внес изменения в правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны.