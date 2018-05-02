Угроза девальвации гривни нарастает

Золотовалютные резервы Украины продолжают таять. С начала года они сократились на 1,4 млрд долларов, опустившись в июне до отметки 23,1 млрд долл. Такой минимум в закромах Нацбанка был зафиксирован в 2007 году, хотя к началу кризиса – в 2008 году – регулятору удалось накопить в хранилищах более 38 млрд долларов. Таким образом, в течение четырех лет мы только то и делаем, что «скребем по сусекам».

Уровень резервов ниже 24 млрд долларов является психологической отметкой, так как несет в себе риск непокрытия объема импорта на фоне дефицита внешней торговли. Правда, этот дефицит удалось несколько сократить, снизив закупку российского газа. И все же, нам ежемесячно нужна огромная сумма валюты для того, чтобы рассчитаться с импортерами. Пока резервы превышают объем трехмесячного импорта, но если они опустятся ниже 20 млрд долларов, то ситуация будет угрожающей. К тому же, на фоне решения ФРС США свернуть уже в текущем квартале программу поддержки экономики страны существует угроза обвала мировых рынков, в том числе, зерна и металла, которые являются основным экспортным товаром Украины.

Кроме того, давление на резервы регулятора оказывает реализуемая политика активной поддержки гривни, что происходит на фоне снижения притока инвестиций в страну. Последнее стало результатом замораживания сотрудничества с Международным валютным фондом, а эти отношения являются «лакмусом» состояния экономики Украины для потенциальных инвесторов. Сыграл свою роль и мировой финансовый кризис. Сам регулятор признает, что достаточным уровнем для поддержания финансовой стабильности в стране является 24 млрд долларов (позволяет покрыть импорт за 4 месяца).

Эксперты считают, что в текущем году золотовалютные резервы не упадут ниже 20 млрд долларов, чего Нацбанк сможет достичь путем сдерживания спроса на наличную валюту, включая девальвацию гривни. Не исключают аналитики и реанимирования сотрудничества Украины с МВФ по новой программе, как и ужесточения валютного регулирования.

Негатив "цветет" и...

На сегодня проявление дефляционных ожиданий налицо – Нацбанк сократил рефинансирование банков (в июне направил 1,0 млрд грн при обычном объеме 5 млрд грн.) и увеличил объем мобилизационных операций. Кроме того, ужесточил требования к банкам по обязательному резервированию под вклады в валюте. Несмотря на предпринятые меры, за июнь уровень корсчетов банков снизился более чем на 9% - до 26 млрд грн. После того, как два месяца подряд депозиты населения в инвалюте снижались, сейчас они снова стали расти. То есть, украинцы опять не верят в гривню.

Как поясняет начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб, тенденция по снижению резервов выглядит ожидаемой, учитывая погашение еврооблигаций в июне и отсутствие новых заимствований вследствие резкого роста доходности по украинским суверенным бумагам. «Эта тенденция может сохраниться и в ближайшие месяцы, учитывая предстоящие погашения по госдолгу (около 2,5 млрд долл. США за третий квартал) и сезонный рост спроса на валюту в начале осени. Очевидно, чтобы не допустить резкого падения размера валютных резервов, правительство и Нацбанк постараются увеличить приток валюты (путем размещения внутренних или внешних валютных облигаций), а также, возможно, пойдут на административные меры по ограничению спроса на валюту», - прогнозирует банкир.

Речь может идти об ужесточении правила обязательной продажи валютной выручки экспортерами (требование вступило в силу с 19 ноября 2012 года). Сейчас они продают Нацбанку 50% полученных от операций средств, но «порог» может быть увеличен до 75%. А действие требования, котрое изначально вводилось на полгода, может быть продлено на 2014 год включительно.

Генеральный директор «Украинского кредитно-рейтингового агентства» (UCRA) Станислав Дубко назвал погашение в начале июля выпуска еврооблигаций 2003 года в объеме 1 млрд долл. основной причиной сокращения золотовалютных резервов. «Помимо погашения долгов, долларовый объем резервов также несколько сократился из-за существенного удешевления в прошедшем месяце золота и некоторых валют, входящих в состав резервов (в частности, австралийского доллара)», - отметил эксперт.

Управляющий партнер инвестиционной компании «Capital Times» Эрик Найман также считает, что сокращение в июне текущего года почти на 6% золотовалютных резервов является результатом погашений внешнего госдолга. «Валютные резервы все еще покрывают трехмесячный импорт, но уже вплотную подошли к этому рубежу. Плохая ситуация на международных рынках капитала из-за угрозы ФРС США начать сворачивание программы смягчения не дает возможности Украине провести заимствования по приемлемым ставкам. А значит, тем острее встает вопрос получения нового кредита МВФ, либо достижения договоренностей по «газовой трубе» с Россией. В противном случае валютный рынок Украины ждет очень сложная осень, а может быть даже уже и август», - прогнозирует эксперт.

Руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий более критичен в оценке. Он считает, что с учетом неблагоприятной ситуации для Украины на внешних рынках размещение новых евробондов до конца лета маловероятным. По его прогнозу, к концу текущего года резервы могут снизиться до 18 млрд долл., что существенно усилит давление на гривню.

Угрозу для Украины от снижения золотовалютных резервов усматривают и международные рейтинговые агентства. Так, в конце июня Fitch Ratings ухудшило прогноз рейтинга Украины до «негативного» со «стабильного».

«Пересмотр прогноза по рейтингу отражает вероятность того, что международные резервы уменьшатся в дальнейшем, так как у страны сложное расписание выплат внешнего долга до 2014 года, а также трудности в привлечении заимствований на международных рынках капитала», - отмечают в Fitch.

Кстати, агентство не ожидает в текущем году подписания новой программы сотрудничества между Украиной и МВФ, в рамках которой страна рассчитывает привлечь около 15 миллиардов долларов. Это станет результатом того, что «Украина не предпринимает действий по сокращению субсидий на газ, которые обходятся в 5% ВВП, а также в направлении более гибкого обменного курса валют. Найти альтернативные источники финансирования будет проблематично».

Внешние факторы

Давление на золотовалютные резервы Украины в ближайшие месяцы может усилиться и в связи с внешними факторами. Как известно, Федеральная резервная система США решила свернуть программу количественного смягчения, то есть, выключить «печатный станок». А чем больше зависимость экономики любой страны от внешнего заимствования, неспособность генерировать валютные резервы, тем она уязвимей от финансовых внешних условий.

ФРС намерена начать сворачивание программы уже в текущем квартале, но обещает, что процесс будет поэтапным. Как только регулятор перестанет выбрасывать на рынок живые доллары, сокращая таким образом предложение американской валюты, причем существенно, страны, экономики которых работают именно с этим денежным ресурсом, резко почувствуют его нехватку. К примеру, крупные развивающиеся страны системы БРИКС уже договорились вместе работать над тем, чтобы ограничить влияние, которое сильный доллар может оказать на их экономики на фоне планов ФРС свернуть масштабную программу стимулов, что вызвало распродажу на мировых рынках. Среди европейских стран эксперты отмечают особый риск для Румынии и Венгрии, где доллар занимает серьезные позиции.

Существует угроза и для Украины, в структуре резервов которой доллар занимает львиную долю. К тому же, как правило, к осени, возрастают инфляционные риски. Следовательно, Нацбанку придется, следуя традиции, направлять часть резервной валюты для поддержания курса гривни. То есть, ситуация непростая.

Паращий отмечает, что программа количественного смягчения в США была основным фактором стабильности обменного курса гривни с лета 2012-го года. По сути, правительство каждый раз, когда нужно было отдавать долги или покрывать растущий дефицит валюты, выходило на внешние рынки и на удивление легко получало необходимую сумму.

«Сейчас ситуация меняется. После заявлений представителей ФРС США инвесторы начали переоценивать уровень рисков для каждой отдельно взятой страны. В таких условиях под удар попал основной фактор устойчивости гривни. Пока не понятно, сможет ли Украина привлекать средства на внешних рынках и насколько дорого это будет. Осенью, скорее всего, будет сезонный рост девальвационного давления, и там уже устойчивость гривни будет зависеть от качества решений, которые предложит наше руководство», - подчеркнул эксперт.

Паращий указал на развитие двух возможных сценариев для Украины: первый - стабильность валюты, второй - девальвация около 20%. «То есть, или правительство находит альтернативные источники покрытия дефицита валюты (продажа ГТС, кредит от России или что-то другое) и гривня остается стабильной до президентских выборов. Или нужно всерьез говорить, что при дальнейшем снижении валютных резервов и отсутствии внушительных внешних заимствований есть вероятность потери контроля над валютным рынком», - подытожил эксперт.

Таким образом, решение ФРС о возможности сокращения стимулирующих мер уже в текущем году продолжит снижать цены на мировых товарных рынках. Это коснется котировок важных для украинского экспорта товаров – зерновых и металл, что окажет давление на торговый баланс страны. Поэтому, вероятно, не останутся «в покое» золотовалютные резервы. Значит, ближе к осени следует ожидать перемен на финансовом рынке.

Нана Черная (УНИАН)