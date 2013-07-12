В июне показатель профицита бюджета США стал лучшим за последние пять лет

Профицит федерального бюджета США в июне 2013 г. составил 117 млрд долл. по сравнению с дефицитом в 60 долл. млрд в июне прошлого года.

Это лучший результат за последние пять лет, и он оказался намного лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали профицита в 39,5 млрд долл., сообщают Вести.ru.

С начала текущего финансового года, который длится с сентября по октябрь, дефицит бюджета составляет 510 млрд долл., что на 44% ниже прошлогоднего значения. Основной причиной называют увеличение доходов бюджета, которые составили 287 млрд долл., а расходы - всего 170 млрд долл.

Не последнюю роль сыграли выплаты от ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac, которые перечислили в федеральный бюджет 66 млрд долл.

Бюджетное управление США прогнозирует, что на конец финансового года дефицит бюджета составит 670 млрд долл. против 1,1 трлн долл. в 2012 г.

Секвестр бюджета и прочие действия властей по сокращению дефицита бюджета дают свои плоды. Четыре года назад дефицит американского бюджета составлял почти 1,5 трлн долл.

Фискальная политика может оказать негативное влияние на экономику. Об этом говорят эксперты, да и председатель ФРС Бен Бернанке в своей речи не раз отмечал вероятность такого развития событий. Пока же оценить влияние секвестра на объем ВВП сложно.