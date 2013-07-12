Активы банков Украины в июне выросли на 4,3%

Активы банков Украины в июне 2013 года выросли на 4,27% (с начала года - на 6,12%) - до 1,196 трлн грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, общие активы банков в прошлом месяце выросли на 1,83% (с начала года - на 5,13%) - до 1,333 трлн грн.

В структуре общих активов кредитные операции составляют 62,5%, вложения в ценные бумаги - 10,1%, корреспондентские счета в других банках - 6,5%, дебиторская задолженность - 6,0%, наличные средства и средства в Нацбанке - 5,0%, начисленные доходы к получению - 4,2%, основные средства и нематериальные активы - 4,1%.

Обязательства банков в прошлом месяце выросли на 2,52% - до 1,019 трлн грн, в том числе средства физлиц составили 408,0 млрд грн, или 40,1%, средства субъектов хозяйствования - 207,9 млрд грн, или 20,4%, межбанковские кредиты и депозиты - 105,2 млрд грн, или 10,3%.

Капитал банков в июне снизился на 1,72% - до 177,3 млрд грн и составил 14,8% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков снизился на 0,34% и на 1 июля составил 177,1 млрд грн.

По состоянию на 1 июля 2013 года лицензию Национального банка на осуществление банковских операций имели 176 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.

Как сообщал УНИАН, активы банков Украины в мае 2013 года выросли на 1,03% (с начала года - на 4,17%) - до 1,174 трлн грн. Общие активы банков в прошлом месяце выросли на 0,93% (с начала года - на 3,23%) - до 1,309 трлн грн.

В 2012 году активы банков выросли на 6,4% - до 1,127 трлн грн, общие активы - на 4,5% до 1,268 трлн грн.