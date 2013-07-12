S&P улучшило прогноз по рейтингу Ирландии до позитивного

Международное рейтинговое агентство S&P улучшило прогноз по долгосрочному суверенному рейтингу Ирландии в иностранной и национальной валютах "ВВВ+" до позитивного со стабильного, сообщает РИА "Новости".

При этом как долгосрочный, так и краткосрочный рейтинги страны "А-2"были подтверждены.

"Пересмотр прогноза отражает наше мнение о том, что уровень госдолга Ирландии к ВВП, скорее всего, будет снижаться более быстро, чем мы ожидали ранее. Это связано с устойчивой бюджетной консолидацией, стабилизацией внутреннего спроса и более высокими поступлениями от продажи государственных активов. С начала реализации программы экономической поддержки страны со стороны ЕС и МВФ в 2010 году Ирландия не отклонялась от своих целевых финансовых показателей", - отмечается в сообщении агентства.

При оценке долга страны агентство также учитывало долговые обязательства Национального агентства по управлению активами, которое было создано для выкупа проблемных активов и управления ими. До тех пор пока активы NAMA не будут проданы, они считаются неликвидными на фоне общей оценки ирландского госдолга. Поэтому, если NAMA сможет монетизировать активы быстрее, общий объем задолженности страны также будет сокращаться более быстрыми темпами.

По прогнозам аналитиков агентства, в 2013 году уровень госдолга к ВВП составит 122%, после чего начнет снижаться и к 2016 году достигнет 112%.

Эксперты S&P также отметили признаки восстановления экономики государства, несмотря на то что в 2013-2014 годах, по мнению агентства, экономический рост в Ирландии останется слабым. "Безработица начала снижаться на фоне повышения занятости в частном секторе. С учетом сезонных колебаний уровень безработицы в стране снизился до 13,6% в июне 2013 года с максимума в 15,1% в начале 2012 года", - отмечается в агентстве.

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