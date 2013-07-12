Просроченная задолженность по кредитам банков за 5 месяцев выросла на 7,3% - до 76,8 млрд грн

Объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в январе-мае 2013 года вырос на 7,25%, или 5,258 млрд грн, - до 76,778 млрд грн (в мае – на 1,93%), сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов в январе-мае текущего года выросла на 0,56 п.п. - до 9,46% (в мае – на 0,16 п.п.).

В мае банки нарастили объем предоставленных кредитов на 0,13%, или 1,042 млрд грн - до 822,587 млрд грн, с начала года рост составил 0,89% или 7,260 млрд грн. Рост объемов предоставленных банками кредитов произошел в основном за счет роста кредитования субъектов хозяйствования на 1,78%, или 10,853 млрд грн - до 620,055 млрд грн, при этом объемы кредитования физических лиц выросли на 1,32% - до 163,918 млрд грн. За указанный период банки снизили объемы долгосрочных кредитов на 0,61% - до 391,854 млрд грн.

Также сообщается, что в январе-мае банки увеличили вложения в ценные бумаги на 39,28%, или на 37,845 млрд грн,- до 134,185 млрд грн. Объемы резервов под активные операции сократились на 0,73%, или на 1,035 млрд грн - до 140,284 млрд грн. Обязательства банков выросли на 3,8%, или на 36,433 млрд грн - до 994,305 млрд грн, в том числе средства юридических лиц выросли на 3,35%, или на 6,780 млрд грн - до 209,330 млрд грн (из них срочные – 89,227 млрд грн), средства физлиц - на 8,92%, или на 32,461 млрд грн - до 396,464 млрд грн (из них срочные – 314,019 млрд грн).

Как сообщал УНИАН, объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в январе-апреле 2013 года вырос на 5,2%, или на 3,787 млрд грн, - до 76,307 млрд грн (в апреле – снизился на 0,01%).

Объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в 2012 году сократился на 8,5% - до 72,520 млрд грн, доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов - на 0,7 п.п., до 8,9%, объем предоставленных кредитов - на 8,5%, до 815,327 млрд грн.