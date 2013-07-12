На торгах в пятницу вероятно падение евро - эксперт

На торгах в пятницу, 12 июля, европейская валюта может понизиться до уровня 1,3040, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, влияние на пару EUR/USD окажет публикация индекса цен производителей США за июнь. Ожидается рост показателя до 2% против 1,70% в предыдущем периоде.

Из Великобритании сегодня не значительных публикаций, в результате чего пара GBP/USD может опуститься к уровню 1,5130.

Для USD/JPY уровень 98,60 может оказаться хорошей поддержкой, вероятен откат к отметке 99,50. В Японии в последний день недели также не запланировано никакой макроэкономической публикации, способной оказать давление на пару USD/JPY.