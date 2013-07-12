Доля иностранного капитала в банковской системе Украины достигла 38%

Доля иностранного капитала в украинской банковской системе (в уставном капитале банков - УНИАН) в мае выросла на 0,1 п.п. - до 38%.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, в январе-мае 2013 года доля иностранного капитала в украинской банковской системе снизилась на 1,5 п.п. При этом количество банков с иностранным капиталом не изменилось, и на 1 июня текущего года составило 53 банка из 177 зарегистрированных. Также не изменилось количество банков со 100% иностранным капиталом – 22.

Как сообщается, совокупный зарегистрированный уставный капитал банков страны в мае 2013 года снизился на 0,14% - до 176,546 млрд грн, при этом за январь-май 2013 года его рост составил 0,77%. Регулятивный капитал банков в мае вырос на 0,93% – до 187,259 млрд грн, за январь - май рост составил 4,67%.

Как сообщал УНИАН, доля иностранного капитала в украинской банковской системе (в уставном капитале банков - УНИАН) в апреле сократилась на 0,4 п.п. - до 37,9% с 38,3%. С начала 2013 года доля иностранного капитала в украинской банковской системе снизилась на 1,6 п.п.

Доля иностранного капитала в украинской банковской системе в 2012 году сократилась с 41,9% на 1 января 2012 года до 39,5% на 1 января 2013 года.