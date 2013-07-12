Миндоходов обещает возвращать уплаченный налог на недвижимость без препятствий

Министерство доходов и сборов Украины обещает беспрепятственно возвращать средства, уже уплаченные налогоплательщиками как налог на недвижимость, отличную от земельного участка, сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов.

«Для этого налогоплательщикам достаточно лишь обратиться в территориальные налоговые органы с соответствующим заявлением», - говорится в разъяснении Миндоходов.

Срок подачи такого заявления – не более трех лет с момента уплаты налога. В заявлении на возвращение средств необходимо указать, как следует перечислить платеж – на текущий банковский счет или наличными по чеку. Решение о возвращении средств принимает территориальный орган Миндоходов, и это решение передается в органы Госказначейства, которые и выплачивают деньги.

«Однако уже уплаченные средства можно направить как авансовый платеж по налогу на недвижимость за 2014 год или как авансовый платеж по другим налогам и сборам», - разъяснили в Миндоходов.

В министерстве также напомнили, что, по их данным, налог уплатили 3,9 тыс. налогоплательщиков – физических лиц на общую сумму порядка 2 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 4 июля Верховная Рада Украины перенесла срок введения и уплаты налога на недвижимость, отличную от земельного участка, до 31 декабря 2013 года - срока завершения сверки всех данных по объектам налогообложения и формирования реестра плательщиков данного налога.