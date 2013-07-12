Португалия просит "тройку" кредиторов перенести выплату по кредитам

Правительство Португалии обратилось к "тройке" международных кредиторов - ЕЦБ, МВФ и ЕК - с просьбой перенести выплату по кредитам на конец августа с середины июля текущего года в связи с политическими проблемами страны, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Кроме того, Лиссабон просит отложить на этот же срок проведение очередных оценок экономической ситуации в стране. В рамках программы финпомощи страна получила 78 миллиардов евро.

Политическая нестабильность в стране наступила после того, как 1 июля ушел в отставку министр финансов страны Витор Гаспар, который поддерживал жесткую программу экономии для выполнения Португалией обязательств в рамках программы помощи от международных кредиторов. Днем позже заявление об отставке подал глава МИД Паулу Порташ.

На этом фоне доходность десятилетних государственных облигаций Португалии в ходе торгов 3 июля превысила психологически важную отметку в 8%. В пятницу, 12 июля, доходность бондов вновь начала расти на фоне сообщений об обращении к "тройке" кредиторов.

По прогнозам, португальская экономика по итогам текущего года сократится на 2,3%. Уровень безработицы в стране в настоящее время находится на максимальной отметке в 18%.