Морские торговые порты нарушили таможенные правила на 50 млн грн - Миндоходов

Сотрудники Министерства доходов и сборов Украины в ходе проверки деятельности морских торговых портов в январе-июне 2013 года выявили нарушения таможенных правил на сумму 50 млн грн, о чем составлены 349 протоколов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

Как отмечается, наиболее частым нарушением было неправильно оформленное перемещение через морскую границу Украины товаров народного потребления, промышленных товаров и нефтепродуктов, в частности, дизельного топлива.

С целью недопущения нарушений и потерь государственного бюджета 8 июля по приказу министра Александра Клименко сформированы специальные рабочие группы, которые в данный момент проводят инвентаризацию Одесского, Ильичевского морских портов, Ильичевского рыбного порта и порта «Южный».

Как сообщал УНИАН, в июне Министерство доходов и сборов Украины совместно с Министерством инфраструктуры заявило о намерении провести инвентаризацию портов и грузов в морских портах на предмет контрабанды, а также проверки честности и чистоплотности собственных сотрудников.