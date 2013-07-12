Кабмин утвердил перечень инвестпроектов на этот год с объемом 686 млн грн

Кабинет министров Украины утвердил перечень инвестиционных проектов на 2013 год с общим объемом финансирования 686 млн грн за счет средств Государственного фонда регионального развития, сообщается в распоряжении Кабмина №508, опубликованном на веб-портале правительства.

Инвестиционные проекты будут реализованы во всех регионах Украины. В частности, Автономной Республике Крым выделено 47,1 млн грн на реконструкцию системы водоснабжения Симферополя, Севастополя, Феодосии, а также на небольшие инфраструктурные проекты в селах и поселках АРК. Киеву выделено 42,6 млн грн на строительство жилого дома, детского сада и реставрацию детских учреждений культуры и искусств.

При этом наибольшую сумму средств получит Львовская область – 69,8 млн грн. Ассигнования, как ожидается, направят на реконструкцию областных больниц и сельских школ.

При этом наименьший объем финансирования закреплен за Киевской областью – 16,5 млн грн (на строительство общеобразовательной школы), Днепропетровской областью – 19,5 млн грн (на строительство подземного перехода в Днепропетровске, реставрацию нескольких зданий исторического центра Днепродзержинска и Новомосковска и водопровода Синельниково), Запорожской областью – 18,5 млн грн (на строительство поликлиники на 250 пациентов), а также Сумской областью – 13 млн грн (на достройку родильного дома).

Как сообщал УНИАН, 4 июня Президент Виктор Янукович заявил, что в этом году в регионах начнется реализация около 800 инвестиционных проектов. При этом он подчеркнул, что представители экономического блока правительства не пойдут в отпуска, пока не начнут работу над инвестпроектами.