Данные о ценах производителей в США оказались лучше прогнозов

Цены производителей в США (индекс PPI) в июне выросли на 0,8% относительно майских данных, свидетельствуют данные Министерства труда страны, сообщают "Вести Экономика". Результат оказался лучше прогнозов экспертов, которые ожидали роста цен на 0,5%. Рост цен производителей в годовом значении составил 2,5%. Аналитики прогнозировали рост на 2,1%. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бернанке заявил, что экономика США по-прежнему нуждается в стимулах

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