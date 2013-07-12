Данные о ценах производителей в США оказались лучше прогнозов
16:15, 12 июля 2013Финансы
0
Цены производителей в США (индекс PPI) в июне выросли на 0,8% относительно майских данных, свидетельствуют данные Министерства труда страны, сообщают "Вести Экономика".
Результат оказался лучше прогнозов экспертов, которые ожидали роста цен на 0,5%.
Рост цен производителей в годовом значении составил 2,5%. Аналитики прогнозировали рост на 2,1%.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бернанке заявил, что экономика США по-прежнему нуждается в стимулах
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter