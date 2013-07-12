Медиа-холдинг UMH в 2012 году увеличил чистую прибыль в 4,7 раза

Украинская мультимедиа-группа UMH group, управляющая портфелем проектов из более 50 брендов, по итогам 2012 года увеличила чистую прибыль в 4,7 раза – до 16,3 млн долл. Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью UMH group со ссылкой на консолидированные аудированные финансовые результаты согласно международным стандартам финансовой отчетности (МФСО).

Согласно сообщению, чистая выручка группы составила 151,6 млн долл., а показатель EBITDA - 28,7 млн долл. против аналогичных показателей 2011 года в 137,6 млн долл. и 20,5 млн долл. соответственно.

«Рост выручки в 2012 году был достигнут за счет естественного роста каждого бизнес-направления группы, а также за счет эффекта от приобретения и запуска новых проектов (Forbes, KP Media, «Наше Радио», портал i.ua) в Украине», - отмечается в сообщении группы.

В компании подчеркивают, что на сегодняшний день UMH group занимает лидирующие позиции в Украине на рынках Интернета, радио и прессы. В частности, интернет-ресурсы группы покрывают до 50% украинских пользователей уанета, аудитория радиогруппы увеличила техническое покрытие украинских сетевых станций более чем на 8 млн слушателей, а издания крупнейшего издательского дома, входящего в состав UMH group, охватывают более 45% читательской аудитории всеукраинских изданий.

Российский бизнес UMH group также демонстрирует положительную динамику, отметили в группе.

Справка УНИАН. Целевые рынки UMH group - взрослое русскоговорящее население постсоветского пространства, составляющее около 155 млн человек, где на данный момент компания покрывает около 12% аудитории. В 43 офисах компании в России и Украине работает более 4 400 сотрудников.

В июне группа компаний «Восточно-европейской топливно-энергетической компании» (ВЕТЭК), возглавляемая бизнесменом Сергеем Курченко, подписала соглашение о покупке 98% акций медиа-холдинга UMH group.