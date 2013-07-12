Нацкомиссия закрыла все дела по формированию резервного капитала кредитных союзов

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг закрыла все дела по формированию резервного капитала кредитных союзов с учетом аргументов, приведенных представителями союзов, специалистами «Программы защиты вкладов» (ПЗВ) и Всеукраинской ассоциации кредитных союзов (ВАКС), сообщается на сайте ассоциации.

Согласно сообщению, решение было принято на заседании Нацкомфинуслуг 11 июля.

По информации ассоциации, в июне-июле кредитные союзы получили акты Нацкомфинуслуг, в которых говорилось о нарушении норматива по формированию кредитными союзами резервного капитала. По мнению регулятора, резервный капитал кредитного союза меньше 15% нарушает требования подпункта 2.2.3 «Положения о финансовых нормативах деятельности и критериях качества системы управления кредитных союзов и объединений кредитных союзов», утвержденного распоряжением Госфинуслуг Украины от 16.01.2004 г. № 7.

Также сообщается, что в течение рабочих встреч представителей ВАКС и ПЗВ с Нацкомфинуслуг было доказано, что в нормативно-правовых актах не указан срок, в течение которого кредитные союзы должны сформировать резервный капитал 15%. Но законодательством предусмотрено, что органы управления союза должны утвердить график формирования резервного капитала и придерживаться его, пока норматив не будет выполнен.

Справка УНИАН. Всеукраинская ассоциация кредитных союзов (ВАКС) представляет собой объединение кредитных союзов, созданное с целью правовой защиты своих участников. По состоянию на начало 2012 года, ВАКС объединял 156 кредитных союзов Украины (около 24% от общего количества кредитных союзов, работающих на рынке) и 23 местные ассоциации кредитных союзов.