Крупнейший американский банк JPMorgan закончил второй квартал ростом прибыли

Прибыль JPMorgan Chase & Co во втором квартале выросла на 31%, поскольку выручка от торгов восстановилась, а банк выделил меньше резервов на покрытие "плохих" долгов.

Чистая прибыль увеличилась до 6,50 млрд долл., или 1,60 долл. на акцию во втором квартале с 4,96 млрд долл., или 1,21 долл. на акцию годом ранее. Резервы на покрытие убытков по кредитам снизились на 78% до 47 млн долл., сообщает Reuters.

Ипотечная прибыль, источником которой являются выдача кредитов на недвижимость и обслуживание существующих закладных, упала на 14% до 1,1 млрд долл., поскольку волна рефинансирования пошла на убыль, а процентные ставки возросли.