Федерация работодателей подсчитала потери предприятий от введения векселей

Объем потерь оборотных средств предприятий в случае полноценного введения в оборот казначейских векселей со сроком обращения 5 лет и 5% доходностью для оформления бюджетной задолженности по налогу на добавленную стоимость может составить 20 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федерации работодателей Украины, инициировавшей открытое обращение к Президенту Украины с просьбой ветировать принятые парламентом «вексельные» законопроекты.

«Принятые парламентом новации свидетельствуют о намерении властей отвлечь от бизнеса минимум 20 млрд грн оборотных средств. Предложенный вариант размещения финансовых казначейских векселей с учетом нерыночной процентной ставки и фактического отсутствия права выбора у бизнеса означает принудительное замораживание обязательств государства перед работодателями сроком на 5 лет», - отмечается в обращении ФРУ.

Такое положение дел, по мнению работодателей, приведет к дальнейшему ухудшению финансового состояния субъектов хозяйствования и сокращению экспорта. «Как следствие, будет увеличено негативное сальдо торгового баланса и резко вырастет скрытый дефицит бюджета», - прогнозируют в ФРУ.

Кроме того, по мнению работодателей, право определять, каким образом возмещать НДС – деньгами или векселями, ведет к коррупции.

«Федерация работодателей с пониманием относится к непростой ситуации с выполнением бюджета, и потому в конце 2012 года мы были готовы согласиться на возможность использования финансовых казначейских векселей для погашения исключительно существующей бюджетной задолженности по возмещению НДС. Однако даже такое погашение предполагало добровольный принцип его использования. ФРУ категорически не согласна с возможностью использования векселей по расходным статьям бюджета, а также для погашения текущих заявок по возмещению НДС», - подчеркнули в ФРУ.

Как сообщал УНИАН, ранее министр доходов и сборов Украины Александр Клименко заявлял, что объем текущей задолженности по возмещению НДС составляет 4,5 млрд грн и еще 11 млрд грн, которые на сегодняшний день оспариваются в судах. Просроченной задолженности, по словам Клименко, в Украине нет.

Вместе с тем, по данным ФРУ, объем задолженности по НДС на конец мая 2013 года составляет 18,4 млрд грн, из которых 9,2 млрд грн – просроченная задолженность.

Профильные бизнес объединения, в частности, Европейская бизнес-ассоциация, не раз заявляла о том, что возвращение НДС является одной из ключевых проблем, с которыми сталкиваются украинские экспортеры.

4 июля Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год", разрешающий реструктуризировать бюджетную задолженность, в том числе по налогу на добавленную стоимость, финансовыми векселями.