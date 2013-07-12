Big Mac Index: гривня - одна из самых недооцененных валют мира

Украинская национальная валюта является одной из самых недооцененных в мире, свидетельствует обновленный Big Mac Index.

Согласно индексу, гривня недооценена на 48,9%. Результаты исследования показывают, что курс гривни к доллару должен составлять 4,17 грн/долл., а к евро - 5,24 грн/евро. Согласно текущему официальному курсу НБУ, доллар стоит 7,993 грн, а евровалюта - 10,426 грн, сообщает РБК-Украина.

По показателю недооцененности национальных валют в Big Mac Index Украина оказалась в самом хвосте списка. Больше гривни недооценены валюты Малайзии (49,6%), Гонконга (51,9%), ЮАР (60%) и Индии (67,1%). Национальные валюты стран, соседствующих с Украиной, также отнесены к категории недооцененных. Например, в России Биг-Мак стоит 87 руб. Это означает недооценку рубля на 42%. Таким образом, курс доллара у россиян должен быть 19,09 руб., а не 32,94, как сейчас. Польский злотый недооценен на 40%, а венгерский форинт - на 17,4%.

Недооцененность национальных валют наиболее характерна для экспортоориентированных стран, к которым относится и Украина - более 50% ВВП страны составляет экспорт.

Справка. Big Mac Index рассчитывается журналом «The Economist» с 1986 года и основан на цене гамбургера в ресторанах сети быстрого питания McDonald's в разных странах мира. За основу берется цена Биг-Мака в США - 4,2 долл. Если в какой-то стране он дешевле, значит, валюта этой страны недооценена, а курс доллара в этой стране должен быть ниже.

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