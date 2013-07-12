Один из "большой четверки" банков США Wells Fargo увеличил прибыль на 21%

Чистая прибыль одной из крупнейших банковских групп США Wells Fargo & Co в первом полугодии текущего года увеличилась на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 10,2 миллиарда долларов, сообщает Прайм.

Чистая прибыль группы в пересчете на одну обыкновенную акцию составила 1,93 доллара против 1,59 доллара за тот же период 2012 года.

Выручка банка в январе-июне снизилась на 1% - до 42,63 миллиарда долларов.

Wells Fargo предоставляет диверсифицированные финансовые и страховые услуги 23 миллионам клиентов. В составе группы - более шести тысяч отделений в США, Канаде и Пуэрто-Рико. Штаб-квартира банковской группы находится в Су-Фолс, штат Южная Дакота, США. Число сотрудников превышает 280 тысяч. Wells Fargo входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами - Bank of America, Citigroup и JP Morgan Chase.