Индекс потребительского доверия в США снизился

Индекс потребительского доверия в США упал в июле 2013 года до 83,9 пункта по сравнению с 84,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета.

Рост долгосрочных процентных ставок по ипотеке и рост цен на бензин оказывают негативное влияние на дальнейшее увеличение потребительского доверия.Индикатор, отражающий отношение потребителей к финансовой ситуации, вырос в июле до 99,7 пункта с 93,8 пункта в июне.

Показатель потребительских ожиданий на ближайшие 6 месяцев опустился до 73,8 пункта с 77,8 пункта, сообщают "Вести Экономика".

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу уменьшились. Потребители считают, что следующие 12 месяцев цены увеличатся на 3,3%.

В долгосрочной перспективе (5 лет) американцы ожидают годовую инфляцию на уровне 2,9%.

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