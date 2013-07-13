Fitch понизило рейтинг Франции

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Франции до "АА+" с наивысшего уровня "ААА", подтвердив краткосрочный рейтинг "F1+" и потолок по рейтингам "ААА" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.

Среди ключевых факторов, обусловивших понижение рейтинга, агентство называет новые прогнозы по госдолгу, согласно которым в 2014 году будет достигнут пиковый показатель в 96% ВВП, в то время как еще в минувшем декабре он ожидался на уровне 94%. Затем госдолг уменьшится до 92% в 2017 году, хотя прошлый прогноз предполагал сокращение до 90%. При этом средний показатель госдолга для стран с рейтингом "ААА" составляет 49% ВВП.

Как сообщает Прайм, негативно на рейтинг влияет также состояние экономики. Безработица в мае оказалась на рекордном за последние 15 лет уровне в 10,9%, а восстановление экономики ожидается более медленными темпами, чем по официальным прогнозам властей. ВВП снизится в 2013 году, прежде чем перейдет к росту на 0,7% в будущем году.

Между тем кредитный профиль страны по-прежнему оценивается как очень сильный, в связи с чем рейтинг был понижен лишь на одну ступень. Политическая стабильность, эффективность работы гражданских и социальных институтов, отсутствие рисков, связанных с исполнением финансовых обязательств поддерживают профиль. Риски для банковского сектора смягчились в связи с ростом качества активов и капитализации.

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