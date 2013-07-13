Moody's заявляет об угрозе нового дефолта Кипра

Угроза нового дефолта Республики Кипр по гособлигациям в ближайшие годы остается повышенной благодаря "очень существенным рискам, которым подвержена экономика страны и, как следствие, государственные финансы".

Об этом говорится в распространенном сегодня ежегодном докладе по Кипру международного рейтингового агентства Moody's Investors Service, сообщает ИТАР-ТАСС.

Как отмечается в документе, складывающаяся в республике экономическая ситуация отражена в негативном прогнозе по рейтингу правительства, который установлен на уровне "Caa3". При этом агентство "видит существенный риск выхода Кипра из зоны евро", "хотя и не считает его центральным сценарием развития ситуации". Данное состояние "отражено в кредитном потолке страны, который находится на уровне "Caa2".

В ежегодном докладе агентства подчеркивается, что низкая оценка его экспертами экономической стабильности Кипра определяется "узкой экономической базой и слабыми перспективами роста". По мнению аналитиков, достигнутое в апреле между правительством республики и "тройкой" международных кредиторов соглашение о предоставлении помощи в 10 млрд евро в обмен на реструктуризацию банковского сектора "приведет к значительному падению активности местных банков, что сильно повлияет на экономическую деятельность страны, начиная с 2013 года".

"Более того, рецессия и продолжительная экономическая реструктуризация окажут длительное и глубокое негативное воздействие на настроения инвесторов и на привлекательность Кипра как финансового и делового центра, что затмит в ближайшие годы его традиционные конкурентные преимущества", - отмечается в документе.

Учитывая отсутствие видимых серьезных источников роста, Moody's делает вывод, что возобновление роста кипрской экономики не произойдет ранее 2016 года.

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