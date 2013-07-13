S&P понизило рейтинги итальянских UniCredit и Intesa Sanpaolo

Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочные кредитные рейтинги контрагента крупнейших итальянских банковских групп UniCredit и Intesa Sanpaolo до "ВВВ" с "ВВВ+" с негативным прогнозом вслед за понижением суверенного рейтинга страны.

Как передает Прайм со ссылкой на пресс-релиз рейтингового агентства, S&P также поместило в список на пересмотр в сторону понижения кредитный рейтинг контрагента российской "дочки" UniCredit - "Юникредит банка".

"С нашей точки зрения, рейтинговое действие в отношении Италии имеет прямое негативное влияние на рейтинги банков, находящиеся выше уровня "ВВВ", - говорится в сообщении S&P.

Согласно методологии агентства, рейтинг финансовой организации не может быть выше суверенного рейтинга государства, если в нем сосредоточено более 40% ее активов.