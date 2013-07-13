Центробанк РФ пока не готов снижать ставки

Банк России хочет убедиться в устойчивости замедления инфляции, прежде чем снижать ставки, не забывая при этом про амбициозную цель на 2014 год, хотя и видит тенденцию роста экономики ниже потенциала. Об этом сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина после дебютного для нее совета директоров по процентной политике, на котором ЦБ оставил ключевые ставки неизменными.

Одновременно ЦБ объявил в пятницу о запуске аукционов под нерыночные активы и поручительства сроком на один год по плавающей ставке от 5,75%, оправдав ожидания аналитиков, сообщает Reuters.

"Некоторые риски инфляционного давления снижаются, в том числе и со стороны спроса, со стороны продовольственных цен, со стороны импортируемой инфляции... основной эффект от повышения тарифов ЖКХ уже случился, - сказала Набиуллина на пресс-конференции. - Поэтому мы считаем, что такие риски инфляционного давления в целом снижены, но инфляция остается выше целевого диапазона, и нам нужно убедиться в устойчивости этих тенденций".

В июне годовая инфляция замедлилась до 6,9% при целевом диапазоне на этот год в 5-6%. Минэкономики ждет в июле снижения годовой инфляции до 6,5%.

Рост инфляции в этом году ЦБ, который ждет ее возвращения в целевой диапазон во втором полугодии, беспокоит уже меньше. "По мере поступления нового урожая и сохранения понижательной динамики цен на зерновом рынке, в случае отсутствия негативных шоков на внутреннем и внешнем рынке, мы считаем, что будет происходить и снижение темпов роста продовольственных цен, и замедление индекса потребительских цен и во втором полугодии 2013 года, и в начале 2014 года", - сказала Набиуллина.

Теперь ЦБ заботит больше цель на 2014 год, когда инфляцию нужно загнать в коридор 4-5%. Для этого МВФ советовал ЦБ ужесточать денежно-кредитную политику.