США отстрочили вступление в силу закона о раскрытии банковской тайны

Министерство финансов США отсрочило на шесть месяцев вступление в силу нового пакета регулирования FATCA, предполагающего раскрытие банковской тайны по счетам американских клиентов в финансовых учреждениях по всему миру.

Ожидается, что закон вступит в силу 1 июля 2014 года.

"Учитывая высокий интерес к FATCA, мы отсрочиваем принятие пакета на шесть месяцев, чтобы согласовать детали с другими странами. Принятие пакта каждой новой страной делает нас на шаг ближе к успеху по борьбе с уклонением от уплаты налогов по всему миру", - заявил представитель министерства по международному налоговому законодательству Роберт Б. Стэк.

Закон США о налогообложении иностранных счетов (FATCA), вступивший в силу с 1 января этого года, затрагивает интересы организаций, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом американских граждан. Любая присоединившаяся страна к пакту будет обязана выявлять среди клиентов банка резидентов США и передавать информацию о них и об их транзакциях в Налоговую службу США (IRS), пердает ПРАЙМ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины установил порядок выемки оригиналов первичных банковских документов и раскрытия банковской тайны только по решению следователя или суда о временном доступе к имуществу и документам в установленном порядке.