Экономический рост в Китае замедляется второй квартал подряд

Темпы экономического роста в Китае замедляются второй квартал подряд, свидетельствуют статданные за период с апреля по июнь.

Если в январе-марте нынешнего года ВВП Китая увеличился на 7,7% по отношению к тому же периоду года минувшего, то во втором квартале прирост в годовом исчислении составил 7,5%. Эти цифры соответствуют ожиданиям аналитиков.

Китай пережил несколько десятилетий головокружительного экономического роста, но теперь, по мнению аналитиков, власти страны готовы смириться с более медленными темпами. Статистические данные показывают, что на замедление роста повлияло сокращение внешнеторгового оборота и действия китайских властей, направленные на сокращение объемов кредитования, передает Би-би-си.

"На сегодняшний день рост валового внутреннего продукта Китая остается ниже уровня 8% на протяжении пяти кварталов подряд. Это явный признак беды", - полагает экономист Жэнь Сяньфан из компании IHS Global Insight.

"Довольно резкое замедление и недавние потрясения на финансовых рынках указывают на то, что риски накапливаются как в финансовом, так и в реальном секторе", - отмечает она.

Правительство КНР поставило цель удержать экономический рост в 2013 году на уровне 7,5%. Это и без того самый низкий показатель за 20 с лишним лет.

Китайская экономика тянула за собой весь мир; на спросе китайских производителей держатся отрасли промышленности в других странах, такие как горнодобывающая индустрия Австралии. Однако аналитики не убеждены в том, что экономического роста даже в 7,5% можно достичь без стимуляции со стороны государства.

За 2012 год китайская экономика выросла на 7,8%, и это был самый низкий показатель за 13 лет.

Напомним, представители китайской пограничной службы сообщили о резком падении китайского экспорта в июне: объемы вывоза товаров из второй экономики мира упали на 3%.

Как сообщал УНИАН, Китай планирует ослабить контроль курса юаня и сделать его мировой резервной валютой. Пекин планирует проведение реформы в два этапа. Сначала будет проведено «коренное» ослабление курсовых ограничений ЦБ, а затем планируется переход к конвертируемости валюты по счету движения капитала.