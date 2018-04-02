Глава представительства ЕБРР: Банк будет наращивать портфель «гривневых» кредитов

Представительство Европейского банка реконструкции и развития в Украине с 1 июня возглавляет Шевки Аджунер. Ранее он занимал должность заместителя директора ЕБРР в Турции, работал в Центральном банке Турции, Банке Монреаля и Королевском банке Канады, а также в разных странах Северной Америки и Европы. Аджунер в своем первом интервью украинским СМИ, которое он дал УНИАН, рассказал, кого могут заинтересовать «гривневые» облигации банка, от чего зависят объемы финансирования проектов и на что следует уповать Украине, чья экономика пребывает в стагнации второй год.

- Господин Аджунер, Вы работаете в Киеве всего месяц. Однако, знакомы с нашей страной и ее особенностями давно. На 2013 год возлагались большие экономические надежды, но по итогам первого полугодия видно, что они не оправдываются. Каково Ваше мнение по этому поводу?

- Я процитирую некую общую оценку, которую дают Украине эксперты. Действительно, 2013 год, увы, демонстрирует признаки стагнации. Мы не наблюдаем роста по ключевым отраслям. Продолжается тренд прошлого года, когда был зафиксирован серьезный промышленный спад. Более того, предпосылок для роста пока нет. Некий всплеск возможен только в некоторых секторах экономики.

Причины тому как внешние, так и внутренние. Внешние видятся в том, что стагнируют крупнейшие торговые партнеры Украины, в частности, Европейский союз. Это влияет на торговые возможности Украины. Экспортные позиции страны слабые. Причем внешняя стагнация тормозит еще и приток инвестиций. Нет свободных капиталов, они не заходят в Украину.

Между тем, и внутренний инвестиционный режим, в том числе, для украинских компаний, которые уже работают на рынке, не стал лучше. Внутренние инвестиции застыли в ожидании того, какими будут в дальнейшем условия работы.

Еще один негативный момент – коррупция, которая очень влияет на процесс принятия инвестиционных решений, и отсутствие адекватной судебной системы. В этой связи я бы отметил полезность и своевременность антикоррупционной инициативы, разработанной с привлечением специалистов ЕБРР для имплементации силами разных органов власти в Украине, включая правительство и Администрацию Президента. Работа, которая уже ведется, предполагает промежуточный результат – подписание меморандума о взаимопонимании между тремя сторонами – внутренними и внешними инвесторами и правительством.

Ключевой момент документа – создание института бизнес-обмудсмена, задача которого - преодоление коррупционных явлений. Бизнес-омбудсмен не будет еще одним органом власти, но его консультационный статус будет неоспорим в плане решения проблем бизнеса и построения диалога с властями.

Что же касается других факторов, то хотелось бы видеть в обозримом будущем положительное завершение переговоров с МВФ, а также подписание Соглашения об ассоциации с ЕС. Необходимость реформ, обусловленная ведением переговоров и с МВФ, и с ЕС, - как раз то, что позволит преодолеть стагнацию. Украине нужна политическая воля, которая позволит выйти на экономический рост. Чтобы быть успешными в будущем, уже сейчас надо принимать ряд важных решений.

- Есть ли у ЕБРР формализованные цифры экономической перспективы Украины?

- Я не экономист, но любые прогнозы всегда основаны на тех вещах, которые озвучил. Если реформы осуществятся, то цифры будут одни, если нет – другие. Давайте сконцентрируемся на неких фундаментальных пунктах, которые во многом определяют экономический рост и являются залогом процветания. И не надо спекулировать процентами. В экономике и финансах важен тренд и тенденции, а не какие-то процентные величины.

- Тем не менее, как раз процентные величины могут стать поводом для сокращения финансирования…

- ЕБРР работает в Украине, чтобы поддержать страну. Есть задачи, которые не меняются в течение последних 20 лет. И мы эти задачи планомерно выполняем. Даже в наиболее трудные времена – последние 4 года – ЕБРР вкладывал в экономику Украины до миллиарда евро в год.

Другое дело, что надо понимать: ЕБРР - учреждение, которое следует требованиям инвесторов. Мы выступаем катализатором инвестиций. В этой связи очевидным становится тот факт, что сокращение или наоборот увеличение финансирования напрямую зависит от поведения инвесторов. Если мы видим рост инвестиционного спроса, то, конечно, следуем этому тренду. Но рост спроса обуславливает не числовой процент, а реальный потенциал той или иной отрасли. Например, государственный сектор, который является одним из приоритетов работы ЕБРР. Возможность финансирования в этом сегменте проектов, которые преимущественно инфраструктурные, напрямую зависит от состояния государственных финансов и дисциплины обслуживания долговых обязательств.

- Что Вы имеете в виду, говоря о состоянии государственных финансов?

- Речь идет о финансовой дисциплине, реформе пенсионной системы, тарифной политике, в том числе, в энергетическом секторе, с целью повышения конкурентоспособности промышленности, агросектора. Еще один важный фактор - сальдо торгового баланса. Должен быть разумный баланс между импортом и экспортом. Не стоит забывать и о доступе к международным финансам по приемлемым ценам.

Все перечисленное определяет стабильность системы государственных финансов. Если реформы по этим направлениям успешно пойдут, то они определенно сформируют прочную базу общеэкономического роста.

- Вы говорите, что объемы инвестирования напрямую зависят от спроса инвесторов. Какие украинские отрасли наиболее популярны сейчас в инвестиционном смысле?

- Прежде всего, аграрный бизнес – перерабатывающие производства. Хотя, стоит признаться, мы смотрим на этот сектор шире. Нам интересен весь процесс - от производства, упаковки и транспортировки, до подачи продукта на стол. Интересна и сфера промышленного производства. Есть портфель проектов для муниципалитетов, в частности по инфраструктуре. Для этих целей нам удается привлекать значительные средства, причем в форме грантов.

Еще один интересный сектор – проекты по энергоэффективности, повышающие конкурентоспособность промпроизводства. Для того, чтобы понять, насколько они важны, достаточно посмотреть энергетическую составляющую в себестоимости продукта.

Мы также заинтересованы в инвестировании в логистические проекты, особенно в частном секторе.

Продолжаем работать с финансовыми институтами, а также предприятиями малого и среднего бизнеса. На днях наши коллеги из департамента телекоммуникации проводили оценку рынка с целью найти объекты интереса в этой сфере. Надеемся, что по итогам мониторинга будут выявлены любопытные варианты вложения средств. В целом, мы готовы поддержать любой проект, который представляет интерес.

- А что все-таки в приоритете – государственный сектор или частные инвестиции?

- Согласно мандату ЕБРР, наша основная задача – поддержка частного сектора. Но эта задача трудно выполнимая без поддержки инфраструктуры государственного сектора. Все, что мы делаем в государственном секторе, в результате направлено на развитие частного бизнеса.

- Возвращаясь к антикоррупционной программе и институту омбудсмена, когда можно ожидать воплощения планов в жизнь?

- У нас было несколько встреч с бизнесом и представителями властей. Надеемся, что уже в ближайшие дни выйдем на некий проект меморандума о взаимопонимании, который потом направим на изучение в профильные организации. Документ должен пройти аудит нескольких экспертных групп, а также будут сделаны выводы государственными органами власти. Меморандум - коллективное мнение. Надеюсь, что его подпишем еще летом или в самом начале осени. Важно, что инвесторы и власти хотят добиться результата.

- Верховная Рада разрешила международным финансовым организациям вести кредитование и выпускать ценные бумаги в гривне. Как Вы оцениваете такой шаг?

- Это очень здорово для развития рынка капитала в Украине. Нам такое решение позволит работать сразу в двух направлениях – предоставлять гривневый ресурс напрямую через банк, в том числе среднему и малому бизнесу, не работающему на внешних рынках, а также финансировать инфраструктурные проекты муниципалитетов, которые по определению работают только с гривней.

Есть секторы, которые по своей природе заинтересованы в гривневом кредитовании. Речь идет о целом пласте предприятий, получающих выручку в национальной валюте. Муниципальные компании, средний бизнес и малый бизнес, ориентированные на внутренний рынок и не имеющие возможности хеджировать валютные риски, - наша целевая аудитория. Пока мы не говорим о конкретных компаниях, только о тенденции. Это - новый аспект работы. Мы потихоньку будем наращивать портфель «гривневых» проектов. Выходя на рынок, будем с большой тщательностью изучать его конъюнктуру и игроков, включая правительство.

- Вы уже оценивали предложения Минфина по доходности «гривневых» бумаг, которые могут быть эмитированы международными институтами? Будут ли кредитные программы рентабельными в предложенных условиях?

- Решает не Минфин, а рынок. Нигде в мире нет такого, чтобы некий госорган принудительно определял доходность тех или иных рыночных инструментов. Доходность наших облигаций не может определяться кем-либо, только рынком. Глобальный рынок говорит, какой будет доходность.

- Но какие-то параметры все равно должны быть согласованы с Минфином…

- На самом деле выпуск бумаг - не предмет согласования двух сторон. Первостепенен как раз спрос на данный инструмент. Когда мы будем говорить о выпуске облигаций в гривне, то должны учитывать глубину рынка капитала, эффективность государственных финансов. Наша деятельность в процессе выпуска облигаций будет направлена в помощь государству Украина.

- Можно ли уже говорить о возможных объемах выпуска «гривневых» бумаг?

- Пока это - небольшие объемы. Мы присматриваемся к рынку.

- Минфин и Нацбанк смогут их покупать?

- Не исключено, что наши бумаги окажутся в портфеле Минфина, тем более что мы заинтересованы в расширении поля инвестирования – чем оно больше, тем лучше. Но это вряд ли означает, что Минфин или Нацбанк станут покупателями. Во-первых, выпуск будет небольшим, во-вторых, инструмент направлен, прежде всего, на привлечение тех инвесторов, которые пока боятся вкладывать в какие-либо иные проекты в Украине.

Пока все в процессе обсуждения. Но как только выйдем на какие-то конкретные цифры, бесспорно, поговорим предметнее.

- А если все-таки выйдете на рынок, как будете отбирать партнеров по эмиссии?

- ЕБРР в данном вопросе мало чем отличается от других банков. Существует набор критериев для банков-партнеров: ликвидность, адекватность капитала, компетентность и квалификация, а также разделение нашей философии. Собственно, искать новых партнеров, возможно, и не придется, потому что мы уже работаем с OTP, Райффайзен, Unicredit, Procreditbank и другими банками. Мы не гонимся за количеством партнеров, оцениваем масштабность, региональную сеть и т.д.

- Какие действующие проекты по кредитованию наиболее яркие?

- Учитывая, что я работаю в Украине недавно, но имею многолетний опыт в структурах Банка, отметил бы проекты в агросекторе, фармацевтическом бизнесе. Мы финансируем до 25-30 предприятий в год. Уже вложили в экономику Украины порядка 9 мрд евро, а это - 330 проектов, в том числе в крупном бизнесе.

- К слову, о крупном бизнесе. Это правда, что ЕБРР рассматривает возможность сокращения финансирования в этом секторе, особенно совместных проектов с госкорпорациями, тем же Энергоатомом?

- Я не в курсе таких решений. Видимо, это - ошибочная информация. Повторюсь, мы не сокращаем финансирование, мы идем за инвестором. А что касается реализации проектов, то наша особенность в том, что мы их не бросаем даже при очевидных сбоях и невозможности достичь запланированных результатов.

Если видим, что проект буксует, не оставляем клиента один на один с проблемой, стремимся помочь найти выход и работать комфортно. Мы в Украине не для того, чтобы просто одалживать деньги, мы здесь, чтобы мобилизовать потенциал и работать с успехом.

Понятно, что всегда есть клиенты, которые испытывают проблемы. Но в том и состоит наша задача, чтобы помочь, подтолкнуть к росту, а задача государства - определить меры для повышения конкурентоспособности той или иной отрасли. Мы предоставляем долгосрочное финансирование, и будем работать в этом направлении дальше, не замещать функции банков, а предоставлять реальную помощь.

Олеся Сафронова, Ольга Гордиенко (УНИАН)