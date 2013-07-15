Экс-глава МВФ Стросс-Кан вошел в состав набсовета Всероссийского банка развития регионов

Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), который является дочерним банком «Роснефти», раскрыл новый состав наблюдательного совета. В нем 11 человек, в том числе Доминик Стросс-Кан, бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ), а теперь партнер-распорядитель консалтинговой фирмы Parnasse.

Возможно, акционеры банка решили, что независимо от всех скандалов со Стросс-Каном у бывшего руководителя МВФ репутация человека, который своим присутствием в совете ВБРР сможет гарантировать, что «в банке не происходит никаких опасных процессов», допускают эксперты.

Стросс-Кан руководил МВФ четыре года, но в мае 2011 г. был вынужден подать в отставку, после того как в США был обвинен в сексуальных домогательствах в отношении служащей отеля и даже провел несколько дней под арестом. Спустя пару месяцев дело развалилось.

Стросс-Кан — человек с колоссальными контактами в Европе и хорошей бизнес-репутацией в отличие от персональной, говорит топ-менеджер крупного иностранного банка. Если президент «Роснефти» Игорь Сечин собирается создавать международный банк, активно работать в Европе, то Стросс-Кан — правильный человек, добавляет он. В Европе едва ли какой-нибудь банк решится пригласить Стросс-Кана, в России же к таким вещам относятся терпимее, замечает собеседник «Ведомостей». К тому же от членов набсовета ВБРР вроде Стросс-Кана акционер ждет не активного участия в жизни банка, а практических советов и подключения связей, считает он.