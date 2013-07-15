На текущей неделе пара EUR/USD может упасть до уровня 1,28 - эксперт

На текущей неделе (15-19 июля) динамика пары EUR/USD в основном будет определяться данными из США, пара может понизиться до 1,2860 и далее – до 1,28, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, важными на этой неделе станут американские данные по рынку жилья, объемам розничных продаж и покупок долгосрочных бумаг. Учитывая продолжающийся рост потребительских настроений и стабильное восстановление рынка труда в США, возможно увеличение спроса населения на потребительские товары. Это может послужить хорошей поддержкой для USD в течение всей недели.

Великобритания представит индекс потребительских цен, данные с рынка труда и протокол прошлого заседания Комитета по монетарной политике. Особое внимание стоит уделить протоколу заседания – если свой голос Марк Карни отдаст за расширение программы количественного смягчения, это может оказать давление на GBP/USD. От текущих уровней вероятна коррекция вниз в область 1,4950 с дальнейшей целью 1,4860.

В случае укрепления спроса на USD, пара USD/JPY может восстановиться до 100,45 с дальнейшей целью на 101,30.