Россия решила устранить "правовые пробелы" в законе об иностранных инвестициях

Правительство России рассмотрит проект поправок в статью 22 закона о банках и статью 1 закона об иностранных инвестициях.

"В целях устранения имеющихся правовых пробелов законопроектом закрепляется право Банка России осуществлять действия, предусмотренные законом "О персональных данных", по обработке персональных данных руководителя и заместителя руководителя представительства иностранной кредитной организации, открытого на территории Российской Федерации, и кандидатов на эти должности", - сообщается в материалах к заседанию кабинета министров, сообщает Прайм.

Кроме того, предлагается указать в федеральном законе "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации", что он не распространяется на отношения, определяющие порядок создания и прекращения действия в России представительств иностранных банков и кредитных организаций.