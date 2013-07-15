Fitch ухудшило прогноз шести украинских банков до "негативного"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по украинским банкам «УкрСиббанк», «Укрсоцбанк», «ВТБ Банк», «ПроКредит Банк», «Правэкс-Банк» и «Креди Агриколь Банк» со "стабильного" до "негативного".

Об этом сообщается в пресс-релизе агентства, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, агентство подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) по указанным банкам в иностранной валюте на уровне "B".

Как сообщает агентство, рейтинговые действия обусловлены пересмотром прогнозов по суверенному рейтингу Украины в иностранной и национальной валюте до "негативного", а также отражают увеличение вероятности понижения странового потолка "B" вслед за пересмотром суверенного прогноза.

В то же время, как сообщило агентство, долгосрочный РДЭ «Альфа-Банка» (Украина) подтвержден на уровне "B-" со стабильным прогнозом.

«Кроме того, одним из факторов, влияющих на рейтинги и прогнозы по ним для украинских банков, является возможность материнских структур оказать помощь украинским филиалам в случае необходимости», - отмечается в сообщении. Дополнительными факторами, по мнению аналитиков агентства, является все еще высокий риск девальвации гривни, а также высокая зависимость от кредитования в валюте, которое для упомянутых банков составляет от 37% до 59%.

Как сообщал УНИАН, 1 июля международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз рейтинга Украины до «негативного» со «стабильного», при этом подтвердило долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте "В".

По мнению аналитиков агентства, пересмотр прогноза по рейтингу был обусловлен вероятностью того, что международные резервы уменьшатся в дальнейшем, так как у страны сложное расписание выплат внешнего долга до 2014 года, а также трудности в привлечении заимствований с международных рынков капитала.

3 июля Fitch пересмотрел прогноз по рейтингам для 10 украинских компаний, а именно: Lemtrans LLC (украинский оператор грузовых железнодорожных перевозок «Лемтранс»), DTEK Holdings B.V. (частный энергетический холдинг Украины «ДТЭК»), Fintest Trading Co. Limited, Metinvest B.V. (металлургический холдинг), Ferrexpo Plc (горнорудная компания Ferrexpo), а также для агрохолдингов Avangardco Investmente Plc, Ukrlandfarming PLC, MHP S.A., Kernel Holding SA и Mriya Agro Holding PLC.

10 июля агентство Fitch Ratings пересмотрело свой прогноз по рейтингам Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця»), государственных банков «Укрэксимбанк» и «Ощадбанк», а также Одесской области и Харькова до «негативного» вслед за изменением прогнозов по суверенным рейтингам Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Fitch ухудшило прогноз рейтинга 10 ведущих украинских компаний до «негативный»