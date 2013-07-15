Fitch ухудшило прогноз шести украинских банков

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по украинским банкам «УкрСиббанк», «Укрсоцбанк», «ВТБ Банк», «ПроКредит Банк», «Правэкс-Банк» и «Креди Агриколь Банк» со "стабильного" до "негативного".

Об этом сообщается в пресс-релизе агентства, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, агентство подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) по указанным банкам в иностранной валюте на уровне "B".

Как сообщает агентство, рейтинговые действия обусловлены пересмотром 28 июня прогнозов суверенных долгосрочных РДЭ в иностранной и национальной валюте до "негативного" со "стабильного" и отражают увеличение вероятности понижения странового потолка "B" вслед за пересмотром суверенного прогноза.

В то же время, как сообщило агентство, долгосрочный РДЭ «Альфа-Банка» (Украина) подтвержден на уровне "B-" со стабильным прогнозом.

Как сообщал УНИАН, 1 июля международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз рейтинга Украины до «негативного» со «стабильного», при этом подтвердило долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте "В". По мнению аналитиков агентства, пересмотр прогноза по рейтингу был обусловлен вероятностью того, что международные резервы уменьшатся в дальнейшем, так как у страны сложное расписание выплат внешнего долга до 2014 года, а также трудности в привлечении заимствований с международных рынков капитала.

3 июля Fitch пересмотрело прогноз по рейтингам для 10 украинских компаний, а именно: Lemtrans LLC (украинский оператор грузовых железнодорожных перевозок «Лемтранс»), DTEK Holdings B.V.(частный энергетический холдинг Украины «ДТЭК»), Fintest Trading Co. Limited, Metinvest B.V. (металлургический холдинг), Ferrexpo Plc (горнорудная компания Ferrexpo). Рейтинг также пересмотрен для агрохолдингов Avangardco Investmente Plc, Ukrlandfarming PLC, MHP S.A., Kernel Holding SA и Mriya Agro Holding PLC.

Fitch ухудшило прогнозы по рейтингам «Укрзализныци», «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка»