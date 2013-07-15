Прогноз курсов продаж наличной валюты на текущей неделе

На текущей неделе евро может умеренно понизиться в цене. Давление на евро может оказать публикация данных по сальдо платежного баланса еврозоны за май – если профицит составит ниже 19,5 млрд евро. Поддержку евро может оказать публикация индекса настроений в деловой среде от института ZEW Германии за июль. Диапазон колебания евровалюты на международном рынке, по прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, может составить 1,2800 – 1,3250. Средний курс продажи наличного евро в этом случае будет находиться в пределах 10,56 – 10,93 грн.

Наличный доллар на текущей неделе может несколько повыситься в цене на фоне ожиданий восстановления позиций американской валюты на международном рынке. Средний курс продажи наличного доллара в этот период может находиться в границах 8,153 – 8,165 грн.

Влияние на динамику рубля на текущей неделе, по оценкам аналитиков FOREX CLUB в Украине, окажут экономические публикации из США и еврозоны. Способствующими снижению факторами могут стать данные по сальдо платежного баланса еврозоны за май и ожидаемая уже в августе девальвация рубля со стороны РФ. В то же время, поддержку рублю может оказать публикация индекса настроений в деловой среде от института ZEW Германии за июль и негативное изменение по количеству выданных разрешений на строительство и по количеству начатых строительств в США за июнь. Средний курс продажи наличного рубля в Украине на неделе, вероятно, будет находиться в границах 0,245 – 0,254 грн.