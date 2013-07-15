Беларусь выплатила 96,3 млн долл. по кредиту МВФ

Минск. Беларусь осуществила очередное в 2013 году погашение основного долга по кредиту Международного валютного фонда в размере 96,3 млн долл.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве финансов Беларуси.

«Беларусь 12 июля исполнила свои обязательства по кредиту стэнд-бай Международного валютного фонда и осуществила очередное погашение основного долга в размере 64,7 млн СДР, что эквивалентно 96,3 млн долл.», - отметили в Минфине.

Как сообщал УНИАН, наибольшие выплаты в 2013 году приходятся на апрель, июнь и октябрь – в эти месяцы Беларусь должна выплатить по 175 млн СДР (около 270 млн долл. по текущему курсу).

В целом в 2013 году Беларусь должна вернуть МВФ 1,63 млрд долл. В январе-апреле в рамках выполнения обязательств перед МВФ было выплачено 527,6 млн долл. Предыдущее погашение состоялось в конце июня, тогда Беларусь выплатила 54,7 млн СДР, что эквивалентно 82,3 млн долл.

Справка УНИАН. Пять траншей кредита в рамках программы стэнд-бай на 3,46 млрд долл. Беларусь получила от МВФ в 2009-2010 годах.

Основной пик выплат приходится на 2013-2014 годы, когда Беларуси придется вернуть большую часть займа.

С 1992 года по 2008 год Беларусь дважды использовала финансовые ресурсы МВФ: по линии фонда системных трансформаций – 217,2 млн долл. и по механизму стэнд-бай – 77,4 млн долл. В феврале 2005 года Беларусь полностью погасила указанные кредиты МВФ.

Международный валютный фонд – специализированное учреждение ООН со штаб-квартирой в Вашингтоне (США). Официальная дата создания МВФ – 27 декабря 1945 года. Беларусь является членом МВФ с 1992 года, ее квота на начало 2013 года была равна 386,4 млн СДР (542,1 млн долл.).

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