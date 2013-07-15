ЕБРР не планирует сокращать финансирование проектов в Украине

Европейский банк реконструкции и развития не намерен сокращать портфель проектов в государственном и частном секторе, однако называет определяющим фактором в этом отношении позицию инвесторов и правительства Украины в части противодействия коррупции и улучшения бизнес-климата.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН заявил глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер.

«ЕБРР работает в Украине, чтобы поддержать страну. Есть задачи, которые не меняются в течение последних 20 лет. И мы эти задачи планомерно выполняем. Даже в наиболее трудные времена – последние 4 года – ЕБРР вкладывал в экономику Украины до миллиарда евро в год», - отметил Аджунер.

По его словам, ЕБРР не сокращает финансирование. «Мы не сокращаем финансирование, но мы идем за инвестором. Мы выступаем катализатором инвестиций. В этой связи очевидным становится тот факт, что сокращение или наоборот увеличение финансирования напрямую зависит от поведения инвесторов», - пояснил глава представительства ЕБРР.

Он подчеркнул, что ключевым фактором в отборе проектов и их финансировании является инвестиционный спрос. «Если мы видим рост инвестиционного спроса, то, конечно, следуем этому тренду. Но рост спроса обуславливает не числовой процент (роста ВВП - УНИАН), а реальный потенциал той или иной отрасли», - сказал Аджунер.

Как сообщал УНИАН, ранее директор департамента кредитования в местных валютах ЕБРР Андре Куусвек заявлял, что финансирование проектов в Украине Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в 2013 году по сравнению с прошлым годом будет снижено на 30%, если не будет большей стабильности в экономике государства и продолжения сотрудничества с МВФ.