Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-мае 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, сократился в 2,4 раза - до 2,433 млрд долл.

Об этом сообщает Государственная служба статистики на официальном сайте.

Таким образом, Госстат улучшил показатель дефицита внешней торговли товарами Украины за январь-май т.г., по сравнению с обнародованными ранее Национальным банком предварительными данными, в 1,7 раза.

Согласно информации Госстата, в январе-мае 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, экспорт товаров из Украины снизился на 3,5% - до 27,193 млрд долл., импорт сократился на 12,7% - до 29,626 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-мае 2013 года составил 0,92 (в январе-мае 2012 года – 0,83).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 205 стран мира.

По данным Госстата, по итогам января-мая 2013 года дефицит внешней торговли товарами с самым крупным торговым партнером Украины - Россией - снизился в 1,9 раза, до 1,968 млрд долл., против также дефицита по итогам января-мая 2012 года в 3,780 млрд долл.

По итогам января-мая 2013 года импорт природного газа снизился на 26,8% по сравнению с январем-маем 2012 года - до 3,950 млрд долл., при этом импорт сырой нефти (включая газовый конденсат) - на 82,2% - до 143,049 млн долл., импорт каменного угля на 37,6% - до 881,586 млн долл.

В январе-мае 2013 года Украина сократила на 12,5% экспорт черных металлов - до 6,154 млрд долл., при этом экспорт изделий из черных металлов уменьшился на 14,7% - до 1,143 млрд долл.

Импорт машин, оборудования и механизмов, а также электротехнического оборудования в январе-мае 2013 года против января-мая 2012 года сократился на 2,3% - до 5,054 млрд долл., экспорт вырос на 2,3% - до 2,772 млрд долл.

Украина в январе-мае 2013 года сократила экспорт наземных транспортных средств, самолетов и кораблей на 6,5% - до 1,987 млрд долл., при этом импорт уменьшился на 31,4% - до 2,453 млрд долл.

Экспорт зерновых в январе-мае 2013 года против аналогичного периода 2012 года снизился на 18,6% - до 2,199 млрд долл., в целом экспорт продуктов растительного происхождения снизился на 12,1% - до 3,006 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-апреле 2013 года составил 2,605 млрд долл., что в 1,7 раза меньше показателя дефицита за аналогичный период прошлого года (4,389 млрд долл.).

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году составил 9,027 млрд долл. против также дефицита в размере 6,657 млрд долл. в 2011 году. По итогам 2012 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 15,848 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 6,821 млрд долл. против 14,214 млрд долл. и 7,557 млрд долл., соответственно, в 2011 году.

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