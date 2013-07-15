Янукович отсрочил штрафы за кассовые аппараты без модулей электронной отчетности

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон об отсрочке до 1 июля 2014 года наложения штрафов за отсутствие у предпринимателей кассовых аппаратов с модулями для формирования электронной отчетности.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Закон "О внесении изменений в заключительные положения Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Налогового кодекса Украины» об отсрочке наступления ответственности за непредставление электронной отчетности" (№ 2087а-1 от 30 мая 2013 года) был принят Верховной Радой 21 июня 2013 года, а подписан президентом - 8 июля.

Как сообщал УНИАН, норма об обязательном оборудовании кассовых аппаратов модулем электронной кассовой отчетности содержится в Налоговом кодексе Украины и вступила в силу с 1 января 2013 года. Одновременно с 1 января 2013 года вступила в силу норма о переходном периоде для предпринимателей, отведенном специально для того, чтобы дать им возможность оборудовать кассовые аппараты необходимыми устройствами. Переходный период должен был закончиться 1 июля 2013 года.

Вместе с тем, ряд народных депутатов – представителей всех фракций парламента выступили с предложением продолжить процесс оборудования кассовых аппаратов, но отсрочить наступление ответственности за необорудованные кассовые аппараты. Такое решение парламентарии мотивировали острым дефицитом модулей и невозможностью вовремя – до 1 июля текущего года – выполнить требование Налогового кодекса.