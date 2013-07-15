Миндоходов напоминает о крайнем сроке авансовых платежей для упрощенцев

Главное управление Министерства доходов и сборов Украины напоминает предпринимателям, работающим на упрощенной схеме налогообложения и выбравшим 1-ю и 2-ю группы, о крайнем сроке уплаты аванса по единому налогу, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Учитывая, что календарный срок уплаты, 20 июля, выпадает на выходной день, то последним днем уплаты авансового взноса по единому налогу налогоплательщиками 1-й и 2-й групп считается 19 июля», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, количество предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения, с начала 2013 года выросло на 75 тыс. - до 1,17 млн человек, а объем уплаченных ими налоговых платежей - на 71,4%, до 2,1 млрд грн.

Справка УНИАН. Закон определяет четыре группы предпринимателей, которые могут работать по упрощенной системе. К первой группе относятся мелкие предприниматели с объемом дохода до 150 тыс. грн, которые не имеют наемных рабочих. Ко второй группе - физические лица с объемом дохода 1 млн грн, которые могут иметь до 10 наемных работников.

Разделение на группы прописано в Законе "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины, касающиеся упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности", подписанном Президентом Украины Виктором Януковичем 18 ноября 2011 года.