Векселя поставят в равные условия всех субъектов бизнеса и предотвратят эмиссию - Данилишин

Экс-министр экономики Богдан Данилишин считает, что введение вексельной формы расчетов поставит в равные условия всех субъектов предпринимательской деятельности в Украине и сбалансирует платежный баланс финансовой сметы без проведения эмиссии. Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

«Появление на финансовом рынке такого инструмента, как вексель, лишает владельцев финансово-промышленных групп, имеющих мощное лобби в парламенте, возможности искусственно создавать экономические преимущества над конкурентами. Теперь закон ограничит практику формирования фиктивного налогового кредита с целью возмещения НДС. Кроме того, Министерство доходов и сборов получило действенные законодательные рычаги по ужесточению борьбы со схемами налогового мошенничества: минимизации налоговых обязательств, уклонения от налогообложения, попыток незаконного возмещения НДС из госбюджета», - отметил Данилишин.

Он убежден, что использование финансового казначейского векселя поставит в равные условия всех субъектов предпринимательской деятельности, ускорит и сделает максимально прозрачной процедуру возмещения НДС, а также позволит снять существенную нагрузку с государственного бюджета.

«Проще говоря, вексельный инструмент позволит сбалансировать платежный баланс финансовой сметы без проведения эмиссии национальной валюты. А это, в свою очередь, не допустит раскрутки маховика инфляции, роста цен на товары и услуги», - отметил Данилишин. Он подчеркнул, что вексельный инструмент давно и широко используется в большинстве цивилизованных стран Европы и мира.

«Узаконив такой инструмент, перед экономикой Украины открываются широкие возможности. И это очень кстати на фоне огромного внешнего долга и существенных сумм выплат по кредитным обязательствам, приходящихся на текущий год», - отметил Данилишин.

Как сообщал УНИАН, 4 июля Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год", разрешающий реструктуризировать бюджетную задолженность, в том числе по налогу на добавленную стоимость, финансовыми векселями.

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