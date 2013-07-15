Eurobank поглощает греческие банки

Греческий Eurobank, являющийся четвертым по величине банком в стране, как ожидается, может приобрести небольшой банк New Hellenic Postbank. Об этом сообщают Вести.ru со ссылкой на Фонд финансовой стабильности Греции.

Сделка проходит в рамках консолидации в финансовом секторе, чего требуют международные кредиторы Греции.

В фонде отмечают, что тендер на продажу банка был завершен и теперь можно приступить к процедуре оформления сделки.

Как ожидается, обязывающее соглашение будет подписано 15 июля.

Postbank является одним из самых маленьких банков Греции, хотя его доля на рынке депозитов составляет порядка 6%, а на рынке кредитов около 3%.

Кроме этого, Eurobank приобретет также Proton Bank, соглашение будет подписано в понедельник. В конце 2011 г. активы Proton Bank были разделены, теперь объем депозитов в банке составляет около 1 млрд евро, а объем активов достигает 1,3 млрд евро.

Продажа этих банков рассматривалась в качестве одного из условий выделения второго транша международной помощи, общая сумма которой достигает 173 млрд евро.

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