Египет отказался от помощи МВФ

Временный глава египетского Министерства финансов заявил, что страна не нуждается в помощи МВФ, сообщает Reuters.

По его словам, Египет вполне сможет обойтись помощью, предоставленной арабскими странами.

Ранее Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия предоставили Египту безвозмездную финансовую помощь. Кувейт - в размере 4 млрд долл., в том числе 2 млрд долл. в качестве банковского депозита, 1 млрд долл. в виде гранта и 1 млрд долл. в виде нефтепродуктов. Кувейт принял такое решение после того, как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты обязались предоставить Египту 8 млрд долл. совокупно, выразив таким образом свою поддержку действиям египетской армии, которая отстранила «Братьев-мусульман» от власти.