Минэкономразвития планирует увеличить объем внутренней торговли на 14-16% в год

Министерство экономического развития и торговли разработало проект Программы развития внутренней торговли на период 2013– 2016 гг., реализация которой позволит ежегодно увеличить рост объемов внутренней торговли на 14-16%, а объем поступлений в государственный и местные бюджеты - на 3,5- 4,0 млрд грн.

Проект программы размещен на сайте Минэкономпазвития.

Кроме того, реализация программы, по расчетам министерства, позволит увеличить торговые площади в населенных пунктах в среднем до 423 кв. м на 1000 жителей, что на 83 кв. метра больше по сравнению с 2012 годом; в городах - до 499 кв. м, в сельской местности - до 347 кв. м. (соответственно на 74 и 51 кв. м).

Также ожидается дополнительное трудоустройство граждан и увеличение численности работников в сфере торговли на 9% путем открытия новых объектов розничной торговли, в том числе в сельской местности.

Как сообщал УНИАН, ранее в Украине действовала программа развития внутренней торговли на 2009-2012 гг. В результате ее реализации рост оборота розничной торговли в 2010 г. составил 9,8%, в 2011 г. - 14,8%, в 2012 г.- 15,9%.

Поступления в государственный и местные бюджеты средств от уплаты налогов и сборов предприятиями сферы торговли составило в 2009 году - 16,8 млрд гривен, в 2010 г. - 19,9 млрд грн, в 2011 г. - 27,2 млрд грн, в 2012 г. - 30,7 млрд грн.