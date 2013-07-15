На закрытии межбанка гривня изменилась незначительно

В понедельник, 15 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США изменились незначительно - до 8,1540/8,1555 грн/долл. с 8,1540/8,1565 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на закрытии торгов котировки гривни по отношению к евро повысились - до 10,5946/10,6009 грн/евро с 10,6227/10,6299 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю на закрытии торгов котировки гривни незначительно понизились - до 0,2497/0,2501 грн/рубль с 0,2496/0,2500 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3070/1,3000.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 12 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1530/8,1545 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,6165/10,6224 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2495/0,2499 грн/рубль.