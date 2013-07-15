Commerzbank AG продает ипотечный бизнес в Великобритании - одна из крупнейших сделок в Европе

Commerzbank AG, второй по величине активов банк Германии, продает свой ипотечный бизнес в Великобритании, включая портфель ипотечных кредитов на общую сумму в 5 миллиардов евро, одной из крупнейших банковских групп США Wells Fargo & Co и инвесткомпании Lone Star Funds, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на FP.

"Это одна из самых крупных сделок с ипотечными кредитами в Европе за последние несколько лет", - сообщает банк.

Сделка позволит Commerzbank ускорить процесс сокращения объема непрофильных активов, а также "плохих" кредитов, отмечает агентство.

Ранее пресс-секретарь Минфина Германии Марианне Кот сообщила о стремлении правительства страны сократить свою долю в акционерном капитале Commerzbank. Подробности о сроках сделки не разглашались. В понедельник СМИ также сообщали о том, что министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле обсуждал с председателем совета директоров швейцарского банка UBS AG Акселем Вебером интерес кредитной организации к приобретению доли в Commerzbank.

На фоне этих новостей акции Commerzbank начали расти в цене и к 17.28 мск подорожали на 4,02% - до 6,23 евро.

Commerzbank AG, первоначально - Commerz- und Disconto-Bank, был основан в 1870 году в немецком Гамбурге путем слияния нескольких небольших частных банковских предприятий. В 1905 году произошло слияние Commerz- und Disconto-Bank и Berliner Bank, после чего штаб-квартира банка переехала в столицу Германии Берлин. В конечном итоге Commerzbank AG обосновался во Франкфурте-на-Майне.

Как сообщал УНИАН, 30 октября 2012 года компания «Смарт-холдинг» объявила о закрытии сделки по приобретению 96,0635% акций ПАО «Банк Форум» у Commerzbank AG.

Ранее Commerzbank заявлял, что к 2017 году планирует сократить свой штат на 4-6 тысяч человек, что уже в первом квартале 2013 года позволит сэкономить до 500 миллионов евро.

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