Fitch подтвердил рейтинги «Индустриалбанка» и банка «Пивденный»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги двух частных украинских банков – «Пивденный» и «Индустриалбанк» на уровне «B-», при этом прогноз по банку «Пивденный» - стабильный, по «Индустриалбанку» - негативный, говорится в сообщении агентства, размещенном на корпоративном сайте.

Как отмечается в сообщении, подтверждение рейтингов отражает стабильность клиентской базы банков в своих регионах и разумную позицию ликвидности. Вместе с тем, аналитики агентства обращают внимание на высокую концентрацию банковских балансов, умеренную капитализацию и скромные результаты деятельности.

Как сообщал УНИАН, 15 июля Fitch Ratings ухудшило прогноз по украинским банкам «УкрСиббанк», «Укрсоцбанк», «ВТБ Банк», «ПроКредит Банк», «Правэкс-Банк» и «Креди Агриколь Банк» со "стабильного" до "негативного".

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз рейтинга Украины до «негативного» со «стабильного», при этом подтвердило долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте "В".

По мнению аналитиков агентства, пересмотр прогноза по рейтингу был обусловлен вероятностью того, что международные резервы уменьшатся в дальнейшем, так как у страны сложное расписание выплат внешнего долга до 2014 года, а также трудности в привлечении заимствований с международных рынков капитала.

3 июля Fitch пересмотрел прогноз по рейтингам для 10 украинских компаний, а именно: Lemtrans LLC (украинский оператор грузовых железнодорожных перевозок «Лемтранс»), DTEK Holdings B.V. (частный энергетический холдинг Украины «ДТЭК»), Fintest Trading Co. Limited, Metinvest B.V. (металлургический холдинг), Ferrexpo Plc (горнорудная компания Ferrexpo), а также для агрохолдингов Avangardco Investmente Plc, Ukrlandfarming PLC, MHP S.A., Kernel Holding SA и Mriya Agro Holding PLC.

10 июля агентство Fitch Ratings пересмотрело свой прогноз по рейтингам Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця»), государственных банков «Укрэксимбанк» и «Ощадбанк», а также Одесской области и Харькова до «негативного» вслед за изменением прогнозов по суверенным рейтингам Украины.